«Ювентус» стал первым действующим чемпионом Италии с 1991 года, проигравшим в первом туре

Проиграв «Удинезе» на своeм поле со счeтом 0:1 в первом туре Серии A, «Ювентус» стал первым действующим чемпионом Италии с 1991 года, который потерпел поражение в первом туре. Тогда «Сампдория» уступила «Кальяри» со счeтом 2:3. С той поры чемпион 13 раз одерживал победы в и 9 раз играл вничью.

Также «Ювентус» никогда не проигрывал в первом туре на своем поле, если проводила его в Турине. Поражение туринцев прервало серию из 64 туров, на протяжении которых «Юве» возглавлял турнирную таблицу – с 12-го тура Серии A сезона-2013/14.