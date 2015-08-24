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    Промес: «Не вижу ни одной причины покидать «Спартак»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал, что ничего не знает о интересе «Вольфсбурга» к своей персоне. Голландец также заявил, что не видит ни одной причины, чтобы покидать «Спартак».

    «Сейчас мне не хотелось бы затрагивать эту тему. Что-то видел в прессе, что-то читал, не более. Я сейчас настолько сфокусирован на «Спартаке», что совершенно не готов обсуждать слухи. Тем более что об интересе «Вольфсбурга» толком ничего не знаю. Мог ли уехать в Европу перед началом сезона? В футболе возможно все и всегда. Но я остался и очень этим доволен. Играю, забиваю. У меня нет ни одной причины уезжать.

    Я почувствовал, что не готов совершать такой шаг. Хотел играть за «Спартак», неплохо себя чувствовал в команде и надеялся, что буду чувствовать еще лучше. Так и случилось. Определенность лучше неизвестности. Особенно когда ты востребован», – сказал Промес.

    Источник: «Советский спорт»

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    24.08.2015 07:41
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    Комментарии (4)
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    kutnik64
    1440398263
    Молодца,все правильно сказал.
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    nitto
    1440405489
    Один из лучших игроков нашего чемпионата
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    Ruvar
    1440417397
    Антоша красава играй, брат, играй!!!
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    ologreds
    1694997325
    numo440109
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