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    Каборе может пополнить ряды «Краснодара»

    Полузащитник «Кубани» Шарль Каборе может перейти в «Краснодар». Отмечается, что 27-летний африканец сменит одну краснодарскую команду на другую в ближайшие дни. В текущем сезоне Каборе не провел ни одной минуты.

    Напоминаем, что «Краснодару» запрещено приобретать футболистов из-за нарушения финансового fair-play. Состав «горожан» может пополняться только за счет свободных агентов и игроков, взятых в бесплатную аренду.

    Источник: Greenmile

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    23.08.2015 22:39
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    bangladesh
    1440366452
    Трансфер, который должен состояться не смотря ни на что!)
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    Зенит 2015
    1440372772
    А долго ли по степи бежать из одного лагеря в другой?
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    Федырыч
    1440373384
    Жаль не Спартака.
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    Romeo SL
    1440387418
    было бы просто здорово!!!
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    Foxitkuban
    1440388513
    "Краснодару" запрещено приобретать футболистов из-за нарушения финансового fair-play. Состав "горожан" может пополняться только за счет свободных агентов и игроков, взятых в бесплатную аренду." (с) "Краснодару" можно приобретать кого угодно и как угодно. Из-за нарушения финансового fair-play, "Краснодару" запрещено заявлять игроков в еврокубки, кроме свободных агентов и игроков, взятых в бесплатную аренду. "Бомбардиру" должно быть стыдно этого не знать.
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    Tocc
    1440405119
    Не может,а пополнит)
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    Linxform
    1440414370
    "Напоминаем, что "Краснодару" запрещено приобретать футболистов из-за нарушения финансового fair-play. Состав "горожан" может пополняться только за счет свободных агентов и игроков, взятых в бесплатную аренду." =====================
    ================= Уточняем - данное ограничение действует в отношении игроков, заявляемых Краснодаром для участия в Еврокубках.
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    ologreds
    1694997327
    numo440080
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