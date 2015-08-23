Каборе может пополнить ряды «Краснодара»

Полузащитник «Кубани» Шарль Каборе может перейти в «Краснодар». Отмечается, что 27-летний африканец сменит одну краснодарскую команду на другую в ближайшие дни. В текущем сезоне Каборе не провел ни одной минуты.

Напоминаем, что «Краснодару» запрещено приобретать футболистов из-за нарушения финансового fair-play. Состав «горожан» может пополняться только за счет свободных агентов и игроков, взятых в бесплатную аренду.