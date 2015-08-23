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    • Нигматуллин: «Вскрывать серьезную оборону противника «Локомотив» пока не научился»

    Нигматуллин: «Вскрывать серьезную оборону противника «Локомотив» пока не научился»

    Бывший вратарь столичного «Локомотива» Руслан Нигматуллин дал свою оценку победе железнодорожников над «Уфой» в матче 6-го тура чемпионата России.

    «Стал ли «Локомотив» выездной командой? Результаты говорят сами за себя. Предлагаю закрыть стадион «Локомотив» на реконструкцию, а все домашние матчи «железнодорожникам» проводить где-нибудь в других городах.А если серьезно, «Локомотив» в начале сезона выглядит прекрасно и заслуженно находится на втором месте. Однако здесь присутствуют определенные сложности тактического плана.

    В нынешнем виде «Локомотиву» удобней играть на выезде, потому что у себя дома команды играют по-другому, и соперника, например, можно поймать на контратаках. А в домашних матчах можно сказать, что целый автобус выезжает к воротам гостей, поэтому и забить гол москвичам довольно сложно. Можно сказать, что вскрывать серьезную оборону противника «Локомотив» пока не научился», — сказал Нигматуллин.

    Источник: Sports.ru

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    23.08.2015 20:28
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    Комментарии (3)
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    Диктор
    1440363240
    Посмотрим когда он с кем то из серьезных команд сыграет.
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    sergey_andreich
    1440404053
    С одной стороны - тренер новый и видение игры у него новое. С другой стороны, соглашусь, играть первым номером пока не особо получается
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    ologreds
    1694997328
    numo440061
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