Нигматуллин: «Вскрывать серьезную оборону противника «Локомотив» пока не научился»

Бывший вратарь столичного «Локомотива» Руслан Нигматуллин дал свою оценку победе железнодорожников над «Уфой» в матче 6-го тура чемпионата России.

«Стал ли «Локомотив» выездной командой? Результаты говорят сами за себя. Предлагаю закрыть стадион «Локомотив» на реконструкцию, а все домашние матчи «железнодорожникам» проводить где-нибудь в других городах.А если серьезно, «Локомотив» в начале сезона выглядит прекрасно и заслуженно находится на втором месте. Однако здесь присутствуют определенные сложности тактического плана.

В нынешнем виде «Локомотиву» удобней играть на выезде, потому что у себя дома команды играют по-другому, и соперника, например, можно поймать на контратаках. А в домашних матчах можно сказать, что целый автобус выезжает к воротам гостей, поэтому и забить гол москвичам довольно сложно. Можно сказать, что вскрывать серьезную оборону противника «Локомотив» пока не научился», — сказал Нигматуллин.