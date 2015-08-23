Моуринью: «Многие расстроены победой «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Жозе Моуринью прокомментировал воскресную победу своей команды в матче третьего тура АПЛ против «Вест Бромвича» (3:2).

«Я предпочитаю не давать свою оценку, а хранить молчание. Знаю, что многие расстроены результатом — люди любят, когда «Челси» снова проигрывает. Я же очень рад, что футболисты получили то, чего заслуживают. Пять очков в трех матчах — это недостаточно. Есть чувство, что нам приходится бороться со многими факторами. Но сегодня мы победили», - заявил португалец.