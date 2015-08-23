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    АПЛ. «Челси» победил «Вест Бромвич»

    Неудачно стартовавший для себя в сезоне «Челси» в воскресенье в целом успешно сыграл против «Вест Бромвича». Перед матчем появилась информация, что новичок «синих» Педро сразу будет брошен в бой — так, собственно, и вышло. И именно испанцу суждено было открыть счет в матче. Сделал он это по истечении двадцати минут. Спустя десятиминутку его соотечественник Диего Коста увеличил преимущество, а в концовке тайма забил и другой испанец — Сесар Аспиликуэта. В составе хозяев феерил только один человек — Джеймс Моррисон. На 14-й минуте он не смог переиграть вратаря соперника при пенальти, зато потом «отгрузил» в ворота Тибо Куртуа целый дубль. Но его для пополнения очковой копилки оказалось недостаточно.

    В составе «Челси» «отметился» удалением Джон Терри.

    Чемпионат Англии. Премьер-лига. 3-й тур

    Вест Бромвич – Челси (Лондон) – 2:3 (1:2) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 — Педро, 20; 0:2 – Коста, 30; 1:2 – Моррисон, 35; 1:3 – Аспиликуэта, 42; 2:3 – Моррисон, 59.

    Незабитый пенальти: Моррисон, 14.

    Вест Бромвич: Майхилл, МакОли, Доусон, Ольссон, Брант, Флетчер, Якоб, МакКлин (Ламберт, 60), Моррисон (Гарднер, 88), МакМанаман (Гнабри, 78), Рондон.

    Челси: Куртуа, Иванович, Аспиликуэта, Терри, Зума, Матич, Виллиан (Кэйхилл, 56), Фабрегас, Азар, Коста (Фалькао, 78), Педро (Оби Микел, 84).

    Предупреждения: Матич, 17; МакКлин, 37; МакМанаман, 71.

    Удаление: Терри, 54.

    Судья: Марк Клаттенбург (Ньюкасл-апон-Тайн).

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.08.2015 17:23
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    Комментарии (8)
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    Димон Алма-Ата
    1440343188
    Педро положил начало
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    Харченко
    1440343886
    У Терри начинается черная полоса.
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    NEOn13
    1440346407
    Педро был шикарен, Терри походу сдает.
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    Евгений_Пуличев
    1440348987
    Педро хорош) А Челси надо раскачиваться быстрее, что-то пока не впечатляют
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    bangladesh
    1440355835
    Ну наконец-то! Победа! Ура, товарищи!)
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    anonymous 95
    1440361740
    да педро поломают в апл :D
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    anonymous 95
    1440361846
    куда же апл без игроков из ла лиги...
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    ologreds
    1694997329
    numo440041
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