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    «Уфа» – «Локомотив»: составы команд

    Стали известны заявки команд на матч шестого тура РФПЛ «Уфа» – «Локомотив».

    «Уфа»: Юрченко, Кацалапов, Сухов, Тумасян, Осипов, Засеев, Стоцкий, Пауревич, Марсиньо, Ханджич, Игбун.
    Запасные: Нарубин, Никитин, Верховцов, Сафрониди, Фомин, Галиулин, Фримпонг, Зинченко, Пури.

    «Локомотив»: Гильерме, Денисов, Шишкин, Чорлука, Пейчинович, Самедов, Тарасов, Касаев, Коломейцев, Ндинга, Ниассе.
    Запасные: Абаев, Коченков, Янбаев, Логашов, Михалик, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Майкон, Шкулетич.

    «Бомбардир» предлагает вашему вниманию прямые видео– и текстовую трансляцию матча.

    Источник: РПЛ

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    23.08.2015 12:51
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    Комментарии (6)
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    РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК
    1440324194
    3-1 УФА
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    zra78
    1440325527
    Удачи парни!!! Какой то мусор выше вас
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    Pashtet2365
    1440326160
    ГООООЛЛЛЛ!!! ЛОКО!!!
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    рже
    1440326758
    локо проиграй чудо!
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    ologreds
    1694997331
    numo440012
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