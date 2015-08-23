Моуринью: «Косту за удар локтем точно бы дисквалифицировали»

Главный тренер лондонского «Челси» Жозе Моуринью после матча второго тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:3) посетовал на двойные стандарты. Напомним, что игрок «горожан» Фернандиньо допустил удар соперника локтем, а серьезного дисциплинарного наказания не получил.

«Если бы на месте Фернандиньо оказался бы Диего Коста, то его бы сразу удалили. Если нет, то пересмотрели бы потом видео и дали дисквалификацию. Могу это гарантировать. Говорите, что Коста провоцировал? И что? Реакция на провокацию не должна наказываться разве? Видимо, решающую роль играет репутация. Но когда Коста что-то делал плохое?..», – спросил португалец.