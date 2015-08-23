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    Неценко: «В «Барселоне» полностью отсутствует новизна»

    Известный футбольный комментатор Александр Неценко в преддверии старта испанской Примеры поразмышлял о главных проблемах одного из фаворитов сезона – «Барселоны».

    «Бросается в глаза, что у Луиса Энрике напрочь отсутствует новизна. Играть ему придется совершенно теми же исполнителями, что и раньше. Да, приобретения были, но они станут активны только зимой. Этим на старте сезона вполне могут воспользоваться конкуренты, каталонцы могут притормозить. Удивлять «Барселоне» нечем. Не стоит забывать, что впереди еще и Лига чемпионов.

    «Сине-гранатовые» много пропустили в межсезонье, поэтому еще что-то надо делать и с обороной. Что именно, это вопрос», – заявил эксперт.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.08.2015 12:19
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    Комментарии (6)
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    sherzod_jon
    1440323100
    Pravdu govorit' chuvak
    Ответить
    Харченко
    1440324442
    Пронесет.
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    maddaymann
    1440328589
    И от такой Барсы Бенитес будет отлетать.
    Ответить
    Voyjer
    1440329683
    ахахаха с таким количеством исполнителей они смертельно пьяными будут всех выносить и то что другие команды узнают завтра эти уже забыли позавчера, какой он эксперт если такой маразм пишет додик))
    Ответить
    Виктор1983
    1440357727
    Эксперт плюшевый Будем посмотреть Они каждый сезон это кричат,что время барсы прошло,а потом теряются
    Ответить
    ologreds
    1694997332
    numo440007
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