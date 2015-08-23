Неценко: «Роберто лучше подключается к атакам, чем Дани Алвес»

Известный футбольный комментатор Александр Неценко в преддверии воскресного матча первого тура испанской Примеры «Атлетик» – «Барселона» поговорил о молодом поколении каталонцев, которое имело шанс проявить себя на недавнем североамериканском турне команды.

«По итогам матчей в Международном кубке чемпионов из поросли каталонцев я бы отметил трех человек. Конечно, это Серхи Роберто. Он на поле универсал: может сыграть не только на позиции центрального полузащитника, но и на правом краю обороны. Причем, как мне кажется, подключения в атаку у него получаются даже лучше, чем у Дани Алвеса. Также отмечу Сандро Рамиреса, который забил потрясающий гол в ворота «Челси», и Мунира Эль-Хададди. Он обладает подходящим для «Барселоны» пасом и, самое главное, стремится играть именно в «сине-гранатовый» футбол в хорошем смысле слова», – заявил эксперт.