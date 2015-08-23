Видеотрансляция матча «Ювентус» – «Удинезе» – на «Бомбардире»

Одним из последних в Европе стартует чемпионат Италии. Вчера две римские команды начали борьбу за титул, а сегодня к ним присоединится «Ювентус». Туринцы потеряли Андреа Пирло, Карлоса Тевеса и Артуро Видаля, но продолжают являться главным претендентом на «скудетто». Один трофей команда Массимилиано Аллегри уже завоевала, победив в матче за Суперкубок Италии «Лацио», но, безусловно, главные испытания для «Ювентус»а впереди.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Ювентус» – «Удинезе». Комментатор – Ерофеев Андрей. Начало в 19:00, не пропустите!