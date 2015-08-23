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    • Думбия: «Были нелегкие времена, но я вновь хочу начать играть в футбол»

    Думбия: «Были нелегкие времена, но я вновь хочу начать играть в футбол»

    Нападающий Сейду Думбия, поделился впечатлениями от возвращения в ЦСКА. Форвард отметил, что находится в неплохой форме, но нуждается в забитых голах, чтобы обрести уверенность в себе.

    «Мне очень приятно вновь оказаться в этом клубе. После того, как я его покинул, у меня были не самые легкие времена в карьере. Здесь я хочу вновь начать играть в футбол. Для меня это самое важное.

    Думаю, я сейчас в очень неплохой форме. Но я, как и все нападающие, нуждаюсь в голах. Это очень важно в плане уверенности в себе. Мне надо ее полностью обрести, и тогда все будет отлично», – сказал Думбия.

    Источник: ТАСС

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    23.08.2015 11:01
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    Комментарии (4)
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    Харченко
    1440317451
    Забей Спортингу и все станет на свои места.
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    Зенит 2015
    1440325610
    А чё в солнечной Италии тяжко то было? На спину, вроде, не жаловался. Пару голов забил. Гейропейцы ведь толерантны к африканцам. Они даже вместо применения заградительного огня на морской и сухопутной границе, чтобы не допустить на территорию объединённых стран гейропы представителей диких народов Африки и ближнего востока, они их принимают, кормят и даже в Прибалтику жить отправляют.
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    ologreds
    1694997332
    numo439997
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