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    • Кирьяков: «Для Кокорина переход в «Зенит» – все равно, что менять шило на мыло»

    Кирьяков: «Для Кокорина переход в «Зенит» – все равно, что менять шило на мыло»

    Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков поделился мнением о возможном переходе Александра Кокорина из «Динамо» в «Зенит».

    «Для Александра лучше всего будет поменять обстановку и перейти в другой клуб. В первую очередь, тут будет стоять вопрос денег – где больше дадут. А так, думаю, ему больше подходит испанский чемпионат. Там будет больше возможностей себя проявить.

    «Зенит» – это вариант шило на мыло. «Динамо» создало Кокорину прекрасные условия, положило хорошую зарплату, играй – не хочу. Если он перейдет в «Зенит», то это опять будет давление прессы, психологическая яма, в которую он давно попал. Лучше уехать, начать с нуля в европейском чемпионате», – сказал Кирьяков.

    Источник: «Советский спорт»

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    23.08.2015 09:16
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    Комментарии (21)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    порт
    1440320417
    Какая Испания? Киргизия, и не дальше.
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    ВеRt@/\ьФm
    1440321076
    Да кто его в Европу возьмет ??? Если он давно не показывает той игры которую от него ждут. Он уже не мальчик чтоб за ним бегали. Пускай футбол показывает где дают
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    azar800
    1440323220
    Просто Кокорин не знает смысла поговорки от добра добра не ищут
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    Зенит 2015
    1440324268
    За что им вообще деньги платят? Им не нужно, так называемый, оклад вообще платить. Выиграли - получили денюжку, вничью сыграли - ничего не получили, а уж если проиграли, то заплати штраф.
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    Зенит 2015
    1440324353
    Гешпания, Испания...., зачем? Нас и здесь неплохо кормят.
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    рже
    1440326920
    Лучше уехать, начать с нуля в европейском чемпионате", - сказал Кирьяков....А КТО ЕГО ТАМ ЖДЁТ?-КОМУ ОН ТАМ НУЖЕН?-ХЕРЕСУ ТОЛЬКО!
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    roman230582
    1440333736
    Кому он та нужен в европе, да и Зениту думаю не особо
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    suhow6
    1440340788
    да лох. в фнл его
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    Nanonoko
    1440366399
    Купит Зенит и отправит в Зенит-2...схема отработанная!!
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    ologreds
    1694997332
    numo439987
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