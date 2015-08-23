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    Ерохин: «В Махачкалу ехали за победой»

    Полузащитник «Урала» Александр Ерохин оценил игру своей команды в гостевом матче с «Анжи». Встреча завершилась вничью 1:1.

    «Первый тайм нашей команде удался. Полностью контролировали игру, а в концовке забили. Нужно было продолжать так же играть во втором тайме и доводить дело до победы. Но уже во второй раз за сезон повторилась ситуация, когда команде не удается так же удачно провести и вторую половину игры. Так же было и с «Мордовией». Будем просматривать игру и с помощью тренеров попытаемся разобраться почему так происходит.

    Мы ехали за победой, очень хотели ее добиться и приложили для этого максимум усилий. Конечно, в концовке и «Анжи» мог нам забить, но хозяева попали в штангу. Но и у нас были свои моменты», – прокомментировал Ерохин.

    Источник: «Советский спорт»

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    23.08.2015 08:51
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    Комментарии (3)
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    Гаджик05
    1440309531
    Сам рад за ничью говорит ехали за победой
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    Харченко
    1440310252
    Саша, поставь игру в футбол на первое место, а комментарии на последнее.
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    ologreds
    1694997332
    numo439985
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