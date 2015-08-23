Ерохин: «В Махачкалу ехали за победой»

Полузащитник «Урала» Александр Ерохин оценил игру своей команды в гостевом матче с «Анжи». Встреча завершилась вничью 1:1.

«Первый тайм нашей команде удался. Полностью контролировали игру, а в концовке забили. Нужно было продолжать так же играть во втором тайме и доводить дело до победы. Но уже во второй раз за сезон повторилась ситуация, когда команде не удается так же удачно провести и вторую половину игры. Так же было и с «Мордовией». Будем просматривать игру и с помощью тренеров попытаемся разобраться почему так происходит.

Мы ехали за победой, очень хотели ее добиться и приложили для этого максимум усилий. Конечно, в концовке и «Анжи» мог нам забить, но хозяева попали в штангу. Но и у нас были свои моменты», – прокомментировал Ерохин.