Дьяков: «Переходя в «Динамо» не знал о будущей распродаже»

Защитник «Динамо» Виталий Дьяков заявил, что переходя в «Динамо» из «Ростова» не знал о грядущей распродаже игроков московской команды. В то же время футболист выразил уверенность, что клуб преодолеет все проблемы.

«Переходя в «Динамо», я, конечно, не знал, что будет такая перестройка тренерского штаба и руководства, произойдет такая распродажа игроков, смена курса. Но все равно «Динамо» остается «Динамо», это история. Не в обиду тому же «Анжи», я думаю, что с «Динамо» такого не произойдет, потому что это большой клуб, топ-клуб, команда с большой историей. Такую команду, как «Динамо», никто не бросит. Да, может, этот сезон будет сложный, переходный, но со временем все нормализуется», – уверен Дьяков.