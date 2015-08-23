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    Дьяков: «Переходя в «Динамо» не знал о будущей распродаже»

    Защитник «Динамо» Виталий Дьяков заявил, что переходя в «Динамо» из «Ростова» не знал о грядущей распродаже игроков московской команды. В то же время футболист выразил уверенность, что клуб преодолеет все проблемы.

    «Переходя в «Динамо», я, конечно, не знал, что будет такая перестройка тренерского штаба и руководства, произойдет такая распродажа игроков, смена курса. Но все равно «Динамо» остается «Динамо», это история. Не в обиду тому же «Анжи», я думаю, что с «Динамо» такого не произойдет, потому что это большой клуб, топ-клуб, команда с большой историей. Такую команду, как «Динамо», никто не бросит. Да, может, этот сезон будет сложный, переходный, но со временем все нормализуется», – уверен Дьяков.

    Источник: Р-Спорт

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    23.08.2015 07:17
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    Комментарии (6)
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    астраханец
    1440305507
    Да пока в общем то все складывается неплохо. Уж явно не га дне Динамо будет. Мне кажется минимум первая восьмерка, т.к. у Динамо в отличие от Анжи уже давно встроенная молодежная школа
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    kara-mba
    1440307819
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    Харченко
    1440310481
    А ты просто играй.
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    Dynamite1923
    1440329165
    Приятно слышать. Дьяков - молодец!
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    ologreds
    1694997334
    numo439976
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