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    Черчесов: «В снижении уровня чемпионата лимит не виноват»

    Экс-тренер московского «Динамо» Станислав Черчесов поделился мнением о старте чемпионата России. Специалист отметил снижение уровня зрелищности первенства, но заявил, что не связывает это с лимитом на легионеров.

    «Заметил ли, что снизился уровень футбола в чемпионате? Конечно. Но сомневаюсь, что виноват здесь лимит. Что его новая формула могла поменять принципиально? Раньше было разрешено семь легионеров, теперь – шесть. А вот команд, радующих организованным и результативным футболом, пока действительно мало. Много матчей, в которых соперники показывают посредственную игру или не могут реализовать преимущество, довести атаки до конца. Некоторые совсем не оправдывают ожидания.

    Тот же «Амкар». Смотрел встречу пермяков со «Спартаком» – ну это же совсем не тот сбалансированный и всегда готовый наказать за ошибку «Амкар», который весной за короткое время обыграл ЦСКА, «Динамо», «Зенит» и отобрал очки у «Краснодара»! То же самое касается и нескольких других команд, способных, казалось бы, играть сильнее», – сказал Черчесов.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    23.08.2015 06:41
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    Комментарии (12)
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    kara-mba
    1440307342
    Меньше хороших исполнителей хуже игра. А исполнители полетели домой, на запад.
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    aurora5858
    1440313936
    Я не согласен
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    Serjinho
    1440316629
    команд с игрой мало, потому что, например, спартак вынужден ставить в состав глушакова и комбаровых, это ли не прямое следствие говнолимита? о каком-то амкаре поет, который играет тогда, когда надо синиту
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    12Toti90
    1440320093
    Денег стало просто меньше... лимит то тут причем?
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    Losharik
    1440323740
    Понятно что без нормальных легионеров какое-то время чемпионат будет слабый...Но зато есть шанс проявить себя молодым футболистам
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    блага
    1440330490
    Черчесов не у дел вот в очередной раз и лизнул
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    slavа0508
    1440332863
    Да при чём сдесь лимит если кроме Зенита не кто себе не может позволить даже одного нормального игрока купить а завосить шлак .так у нас своих брёвен хватает
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    adebade
    1440337960
    Весной Амкар обыгрывал по плану рфс, в этом сезоне вернет долги
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    ТОЛЬКО ФУТБОЛ
    1440338052
    НАДО ДЕТСКИЙ И ЮНОШЕСКИЙ ФУТБОЛ ВЫВОДИТЬ НА ДРУГОЙ УРОВЕНЬ...У НАС ТОЛЬКО АКАДЕМИЯ "КРАСНОДАРА" МИРОВОГО УРОВНЯ...И ДЕТЯМ БОЛЬШЕ С МЯЧОМ НАДО РАБОТАТЬ...У НАС В СБОРНОЙ ПАРУ ИГРОКОВ ОДИН В ОДИН ОБЫГРАТЬ МОГУТ...В ЭТОМ БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА
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    ologreds
    1694997334
    numo439973
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