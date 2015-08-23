Черчесов: «В снижении уровня чемпионата лимит не виноват»

Экс-тренер московского «Динамо» Станислав Черчесов поделился мнением о старте чемпионата России. Специалист отметил снижение уровня зрелищности первенства, но заявил, что не связывает это с лимитом на легионеров.

«Заметил ли, что снизился уровень футбола в чемпионате? Конечно. Но сомневаюсь, что виноват здесь лимит. Что его новая формула могла поменять принципиально? Раньше было разрешено семь легионеров, теперь – шесть. А вот команд, радующих организованным и результативным футболом, пока действительно мало. Много матчей, в которых соперники показывают посредственную игру или не могут реализовать преимущество, довести атаки до конца. Некоторые совсем не оправдывают ожидания.

Тот же «Амкар». Смотрел встречу пермяков со «Спартаком» – ну это же совсем не тот сбалансированный и всегда готовый наказать за ошибку «Амкар», который весной за короткое время обыграл ЦСКА, «Динамо», «Зенит» и отобрал очки у «Краснодара»! То же самое касается и нескольких других команд, способных, казалось бы, играть сильнее», – сказал Черчесов.