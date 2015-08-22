Муса: «Нет сомнений в правильности нашего второго гола»

Нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса дал комментарий после матча шестого тура РФПЛ против «Ростова» (2:1).

«Это был очень тяжелый матч, но мы боролись все 90 минут и в итоге смогли одержать победу. «Ростов» – очень хороший соперник, было очень нелегко обыграть его. Мы провели сегодня не лучший свой матч, но три добытых очка – это то, что по-настоящему имеет значение. Я не думаю, что они должны сомневаться в справедливости нашего второго гола. Мяч пересек линию, гол был забит по правилам», – заявил африканец.