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    Муса: «Нет сомнений в правильности нашего второго гола»

    Нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса дал комментарий после матча шестого тура РФПЛ против «Ростова» (2:1).

    «Это был очень тяжелый матч, но мы боролись все 90 минут и в итоге смогли одержать победу. «Ростов» – очень хороший соперник, было очень нелегко обыграть его. Мы провели сегодня не лучший свой матч, но три добытых очка – это то, что по-настоящему имеет значение. Я не думаю, что они должны сомневаться в справедливости нашего второго гола. Мяч пересек линию, гол был забит по правилам», – заявил африканец.

    Источник: Р-Спорт

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    22.08.2015 22:08
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    Комментарии (10)
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    Патриот777
    1440271307
    муса молодец, гол честный
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    Зенит 2015
    1440271312
    А кто африканцам разрешил в России чего то говорить и, к тому же, рассуждать и делать выводы. Они на это не способны. Пальмы в России не растут, кроме посаженных в ботанических садах и а кадках. Судья обеспечил коням, в очередной раз, победу.
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    Pravdin_V
    1440271958
    Как всегда, судья тащит мертвый цск.
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    Диктор
    1440275801
    А у болельщиков футбола(настоящего-спортивного
    ) есть.
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    ologreds
    1694997336
    numo439947
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