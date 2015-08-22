Новосельцев: «Так судить нельзя»

Защитник «Ростова» Иван Новосельцев дал комментарий по поводу судейства петербуржца Кирилла Левникова в матче шестого тура РФПЛ против московского ЦСКА (1:2).

«Я никогда не критиковал судейство, но второй гол ЦСКА забил чисто из-за нарушения. Я был первым на мяче, меня толкнули в спину. Почему всем составом атаковали Левникова? Пытались доказать, что нельзя так судить. «Ростов» – не та команда, которая будет ныть и предъявлять претензии по каждому поводу. Не может такого быть, что все бегут к арбитру просто так», – сказал игрок.