Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Новосельцев: «Так судить нельзя»

    Защитник «Ростова» Иван Новосельцев дал комментарий по поводу судейства петербуржца Кирилла Левникова в матче шестого тура РФПЛ против московского ЦСКА (1:2).

    «Я никогда не критиковал судейство, но второй гол ЦСКА забил чисто из-за нарушения. Я был первым на мяче, меня толкнули в спину. Почему всем составом атаковали Левникова? Пытались доказать, что нельзя так судить. «Ростов» – не та команда, которая будет ныть и предъявлять претензии по каждому поводу. Не может такого быть, что все бегут к арбитру просто так», – сказал игрок.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.08.2015 21:14
    Рекомендуем
    Комментарии (9)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    pul
    1440268694
    ты тормоз..
    Ответить
    nitto
    1440270829
    Ну Новосельцеву явно виднее как надо судить
    Ответить
    Pravdin_V
    1440272227
    Когда-нибудь за все эти махинации спросят, и пострадает клуб и болельщики,а Гинер уже будет где-нибудь в Израиле. Интересно кто-нибудь из младшего поколения коней осознает чем это может вылиться в будущем?
    Ответить
    bezymec
    1440275388
    Это Гинер все Купил!Скоты!Еб...ь Коней Еб...ь!Ростовский Сельмаш!
    Ответить
    tims
    1440281443
    Как раз ростовчане и вели себя как бабы базарные. Тебе, Новлосельцев, лучше бы было нормально играть и развить случайный успех. А вонять после драки может даже амёба (хотя незнаю дерутся они или нет)...
    Ответить
    Харченко
    1440299685
    Ваня, не заслужил ты право критиковать судей. Пока.
    Ответить
    ologreds
    1694997336
    numo439943
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+