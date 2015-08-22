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    Бердыев: «ЦСКА есть ЦСКА»

    Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев прокомментировал результат матча шестого тура РФПЛ против московского ЦСКА (1:2).

    «Обидное поражение. Территориальное преимущество было у ЦСКА. А нам надо было реализовывать второй момент при счете 1:0. Не первый раз не реализуем верные моменты. В целом, могу сказать, что ребята достаточно хорошо отработали в обороне, но ЦСКА есть ЦСКА. Недовольство игроков судьей? Показалось, что пенальти был. Когда сможет сыграть Кристиан Нобоа? Есть проблемы, и вы о них знаете. Как будут финансы, так и заявим», – сказал наставник.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.08.2015 20:13
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    Комментарии (5)
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    krendel282
    1440263991
    Все сказал ,по делу...
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    >ㅁㅁ<
    1440300584
    Всё его в переди посмотрим на каком месте будет цеска
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    CSKA-39-
    1440314437
    Бикиевич беги из этого болота, репутацию портишь только свою.
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    ologreds
    1694997336
    numo439938
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