Бердыев: «ЦСКА есть ЦСКА»

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев прокомментировал результат матча шестого тура РФПЛ против московского ЦСКА (1:2).

«Обидное поражение. Территориальное преимущество было у ЦСКА. А нам надо было реализовывать второй момент при счете 1:0. Не первый раз не реализуем верные моменты. В целом, могу сказать, что ребята достаточно хорошо отработали в обороне, но ЦСКА есть ЦСКА. Недовольство игроков судьей? Показалось, что пенальти был. Когда сможет сыграть Кристиан Нобоа? Есть проблемы, и вы о них знаете. Как будут финансы, так и заявим», – сказал наставник.