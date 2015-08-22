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    • АПЛ. Хет-трик Уилсона принес победу «Борнмуту» и другие результаты

    АПЛ. Хет-трик Уилсона принес победу «Борнмуту» и другие результаты

    «Борнмут» не только забил свой первый гол в истории АПЛ, но и одержал первую победу. Уже на 28-й минуте «вишни» вели 2:0, но «Вест Хэм» не сдался и сравнял счет на 53-й минуте. После этого «Борнмут» забил два гола, на что «молотобойцы» ответили лишь одним, а Каллам Уилсон оформил хет-трик.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 3-й тур

    Кристал Пэлас (Лондон) – Астон Вилла (Бирмингем) – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Данн, 71, 1:1 – Суаре, 77 (автогол), 2:1 – Сако, 88

    Вест Хэм (Лондон) – Борнмут – 3:4 (0:2)

    Голы: 0:1, Уилсон, 11, 0:2 – Уилсон, 28, 1:2 – Нобл, 48 (пенальти), 2:2 – Куяте, 53, 2:3 – Пью, 66, 2:4 – Уилсон, 80 (пенальти), 3:4 – Маига, 83

    Сандерленд – Суонси – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Гомис, 45+2, 1:1 – Дефо, 62

    Норвич – Сток Сити – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Диуф, 1:1 – Мартин, 28

    Лестер – Тоттенхэм (Лондон) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Алли, 81, 1:1 – Махрез, 83

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.08.2015 18:56
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    Комментарии (3)
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    avi23
    1440262042
    Красавчики! Вперед-на закрепление в АПЛ!
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    Oleg-7
    1440279489
    Хорош сегодня был Борнмут, хотя в конце Хэм поддавливал... все равно молодцы, особенно понравилась игра с Астон В
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    ologreds
    1694997337
    numo439930
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