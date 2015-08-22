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    • Моуринью: «Де Брюйне каждый день стучался в дверь и жаловался, что хочет уйти»

    Моуринью: «Де Брюйне каждый день стучался в дверь и жаловался, что хочет уйти»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью рассказал, что считает продажу бывшего полузащитника клуба Кевина Де Брюйне в «Вольфсбург» правильным решением.

    «Если игрок каждый день стучит в дверь и жалуется, что хочет уйти, то нужно принимать решение. «Челси» сделал все абсолютно верно. Если бы немотивированный и несчастливый Де Брюйне остался бы здесь, мы бы продали его через год, а в этом случае получили бы в два раза меньше. Конечно, если кто-то заплатит за него столько, сколько бы заплатили за Роналду или Месси, то всему миру будет казаться, что мы приняли неправильное решение, продав его. Но если бы он был в «Челси», то не достиг бы нынешнего уровня. Он был расстроенным ребенком, который ужасно тренировался. Кевин не был готов бороться за место в составе», – сказал наставник «Челси».

    Напомним, что недавно сообщалось, что хавбек согласовал с «Манчестер Сити» условия личного контракта.

    Источник: ESPN Soccernet

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    22.08.2015 13:35
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    Комментарии (3)
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    джон базелон
    1440241522
    в Челси вообще любому молодому игроку тяжело бороться за основу,видать Маур знает,что говорит.
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    Zidan√1
    1440248423
    Да подтягивал бы уже молодняк.есть ведь норм игроки,я болела Челси,но этот Маур достаёт нереально.Клопп и Анчи в разы лучше особенного.
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    ologreds
    1694997338
    numo439908
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