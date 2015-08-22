Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Пепе: «Более великого клуба, чем «Реал» просто нет»

    Защитник «Реала» Пепе прокомментировал продление контракта с мадридским клубом до 2017 года.

    «Играть за «Реал» всегда было моей мечтой, так что, подписав новый контракт, я добился своей цели. Переход в этот клуб стал самым главным событием моей спортивной карьеры.

    «Реал» дал мне все, и я надеюсь, что до 2017 года смогу доставлять болельщикам повод для радости. Мы все хотим добиться максимально возможных успехов.

    Я помню, как подписывал первый контракт с «Реалом» девять лет назад, такие моменты никто не забывает. Когда тебе звонят из такого клуба, невольно чувствуешь, что выполнил свое предназначение. Ведь более великого клуба, чем «Реал» просто нет», – сказал Пепе.

    Пепе продлил контракт с «Реалом»

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.08.2015 11:20
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997338
    numo439894
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+