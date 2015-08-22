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    • Де Брюйне согласовал с «Манчестер Сити» условия личного контракта

    Де Брюйне согласовал с «Манчестер Сити» условия личного контракта

    Полузащитник «Вольфсбурга» Кевин Де Брюйне договорился с «Манчестер Сити» о личном контракте, сообщает The Guardian. В ближайшее время стороны завершат сделку.

    Ранее сообщалось, что английский клуб заплатит за 24-летнего бельгийца 50 миллионов фунтов стерлингов. Ожидается, что хавбек будет получать 10 миллионов евро в год.

    Де Брюйне перешел в «Вольфсбург» из «Челси» год назад, в минувшем сезоне хавбек сборной Бельгии провел за клуб 34 матча в чемпионате Германии, забил 10 голов и сделал 20 результативных передач. Помимо этого Де Брюйне принял участие в 11 играх Лиги Европы, забил пять мячей и отдал пять результативных передач.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.08.2015 10:14
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    Комментарии (6)
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    Woodbreak
    1440228196
    Ненавижу МС, заколебали скупать всех моих любимцев. Горите в аду, недокоманда
    Ответить
    satybaldyev_sergey
    1440237149
    вот Челси локти кусает щас!
    Ответить
    Serjinho
    1440240998
    для борьбы за 4-е место пойдет
    Ответить
    REKORDMEISTER
    1440258626
    Вот уроды не дают волкам прогресировать у де бруйне не будет игровой практики будет лавку греть
    Ответить
    REKORDMEISTER
    1440258716
    В Англии он не сможет показывать такой результат как в Германии
    Ответить
    ologreds
    1694997340
    numo439888
    Ответить
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