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    Эванс может перейти в «Эвертон»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс, который не пользуется доверием у главного тренера команды Луи Ван Гаала, редко появляясь на поле, не прочь сменить клуб. По данным Sky Sports, 27-летний североирландец хочет продолжить карьеру в «Эвертоне».

    Ранее появилась информация о том, что «МЮ» готов включить Эванса в сделку по защитнику «Эвертона» Джону Стоунсу.

    Кроме того, Эванса связывали с возможным переходом в «Тоттенхэм» и «Вест Бромвич».

    Трансферные слухи. Промес готов стать заменой Де Брюйне, Мхитарян согласился перейти в «Ливерпуль»

    Источник: Sports.ru

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    22.08.2015 09:30
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    Комментарии (2)
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    Tommy Lee
    1440232810
    Забирайте этот хлам.
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    ologreds
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