Эванс может перейти в «Эвертон»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс, который не пользуется доверием у главного тренера команды Луи Ван Гаала, редко появляясь на поле, не прочь сменить клуб. По данным Sky Sports, 27-летний североирландец хочет продолжить карьеру в «Эвертоне».

Ранее появилась информация о том, что «МЮ» готов включить Эванса в сделку по защитнику «Эвертона» Джону Стоунсу.

Кроме того, Эванса связывали с возможным переходом в «Тоттенхэм» и «Вест Бромвич».

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