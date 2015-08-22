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    • «Штутгарт» рассматривает возможность приобретения Дугласа и Боккетти

    «Штутгарт» рассматривает возможность приобретения Дугласа и Боккетти

    «Штутгарт» заинтересован в двух защитниках, выступающих в чемпионате России: Дугласе из «Динамо» и Сальваторе Боккетти из «Спартака», которые должны заменить арендованного «Ромой» Антонио Рюдигера, утверждает Bild.

    Приоритетным вариантом для немецкого клуба является 27-летний бразилец, которого оценивают в четыре миллиона евро. В прошлом сезоне Дуглас провел в составе бело-голубых 23 матча в премьер-лиге, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Боккетти вторую часть прошлого сезона выступал на правах аренды за «Милан».

    Трансферные слухи. Промес готов стать заменой Де Брюйне, Мхитарян согласился перейти в «Ливерпуль»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.08.2015 06:46
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    kidd-75
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