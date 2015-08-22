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    Ван Гаал: «Мы не продаем Де Хеа»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи Ван Гаал отметил, что голкипер Давид Де Хеа, к которому проявляет интерес «Реал», не покинет команду в летнее трансферное окно.

    «Считаю, что если «Манчестер Юнайтед» хочет приобрести какого-то игрока, то он должен соглашаться на переход, – приводит Goal слова Ван Гаала. – Кроме случаев, когда его клуб не намерен его продавать. Та же ситуация и с другой стороны. Мы не продаем Де Хеа».

    Трансферные слухи. Промес готов стать заменой Де Брюйне, Мхитарян согласился перейти в «Ливерпуль»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.08.2015 06:26
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    Комментарии (4)
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    drnigo
    1440214238
    Да зачем его продавать сейчас, если можно потом бесплатно отдать.
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    ВеRt@/\ьФm
    1440231619
    Да продайте же вы его. Он же играть не будет, ну по крайней мере на том же уровне. Всяко за бесплатно уйдет. Только нужен он будет такой Реалу через год
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    ologreds
    1694997341
    numo439868
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