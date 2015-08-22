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    Игонин: «Рубину» не сыграть с «Зенитом» на равных»

    Бывший игрок санкт-петербургского «Зенита» Алексей Игонин поделился мыслями перед понедельничным матчем сине-бело-голубых против казанского «Рубина» в рамках шестого тура РФПЛ.

    «Как пережить поражение от «Краснодара»? Здесь многое зависит от главного тренера. Понятно, что после победы тренер хвалит игроков и на этом по сути заканчивает разбор матча. Ну а после поражения, тем более обидного, наставник должен объяснить, где возникли проблемы. Футболисты должны понять, почему они проиграли, только так можно избежать повторения ситуации. В общем, пару дней игрокам обычно дается на осмысление произошедшего, а потом надо настроить их на борьбу в следующем поединке.

    «Краснодар» показал всем командам премьер-лиги, как надо играть с «Зенитом». Мне вдвойне любопытно посмотреть на матч с «Рубином»: как будут действовать казанцы, воспользуются ли схемой коллег из Краснодара и получится ли у них это сделать? Они должны четко понимать разницу с «Зенитом» в классе, не тешить себя иллюзией того, что они могут играть с сине-бело-голубыми на равных. Если соперник в обороне действует дисциплинированно, то у «Зенита» возникают сложности. Против «Зенита» у команд не так много рецептов успеха.

    Конечно, Лига Европы отбирает силы у казанцев. Матчи, перелеты — это все накладывает свой отпечаток. В «Рубине» короткая скамейка, молодые игроки, у них может не хватить опыта, чтобы распределить свои силы по дистанции, не забывайте об обидной ничьей с «Работничками» — все достаточно нервно и это, безусловно, на руку «Зениту», – резюмировал эксперт.

    Источник: Радио «Зенит»

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    22.08.2015 00:18
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    Комментарии (4)
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    05 dag
    1440196052
    Рубин отберет очки у Зени, Казань любит это дело!
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    skainet
    1440228808
    Ну с краснодаром все тоже говорили Зенька победит а Краснодар взял и нежданчик учюдил ...не стоит говорить гоп ))
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    nitto
    1440273497
    Жаль конечно, но рубин в разрозненном состоянии сейчас находится + травма Карадениза. Шансы всегда есть, но только в том случае, если зенит будет ошибаться, игра на встречных курсах никаких преимуществ не даст рубину, поэтому Биляш как всегда сыканёт и будет играть на контрах, думаю с 5 защитниками.
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    ologreds
    1694997342
    numo439860
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