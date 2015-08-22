Игонин: «Рубину» не сыграть с «Зенитом» на равных»

Бывший игрок санкт-петербургского «Зенита» Алексей Игонин поделился мыслями перед понедельничным матчем сине-бело-голубых против казанского «Рубина» в рамках шестого тура РФПЛ.

«Как пережить поражение от «Краснодара»? Здесь многое зависит от главного тренера. Понятно, что после победы тренер хвалит игроков и на этом по сути заканчивает разбор матча. Ну а после поражения, тем более обидного, наставник должен объяснить, где возникли проблемы. Футболисты должны понять, почему они проиграли, только так можно избежать повторения ситуации. В общем, пару дней игрокам обычно дается на осмысление произошедшего, а потом надо настроить их на борьбу в следующем поединке.



«Краснодар» показал всем командам премьер-лиги, как надо играть с «Зенитом». Мне вдвойне любопытно посмотреть на матч с «Рубином»: как будут действовать казанцы, воспользуются ли схемой коллег из Краснодара и получится ли у них это сделать? Они должны четко понимать разницу с «Зенитом» в классе, не тешить себя иллюзией того, что они могут играть с сине-бело-голубыми на равных. Если соперник в обороне действует дисциплинированно, то у «Зенита» возникают сложности. Против «Зенита» у команд не так много рецептов успеха.



Конечно, Лига Европы отбирает силы у казанцев. Матчи, перелеты — это все накладывает свой отпечаток. В «Рубине» короткая скамейка, молодые игроки, у них может не хватить опыта, чтобы распределить свои силы по дистанции, не забывайте об обидной ничьей с «Работничками» — все достаточно нервно и это, безусловно, на руку «Зениту», – резюмировал эксперт.