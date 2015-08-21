«Терек» – «Динамо»: составы команд

Стали известны заявки команд на матч шестого тура РФПЛ «Терек» – «Динамо».
«Терек»: Годзюр, Уциев, Кудряшов, Родолфо, Семенов, Иванов, Маурисио, Мирзов, Адилсон, Айссати, Садаев.
Запасные: Городов, Коморовски, Григалашвили, Лебеденко, Кузяев, Рыбус, Пирис, Кану, Грозав, Митришев, Ахъядов, Мбенге.
«Динамо»: Габулов, Дьяков, Губочан, Козлов, Морозов, Жирков, Денисов, Ионов, Ташаев, Зобнин, Кокорин.
Запасные: Шунин, Лещук, Ротенберг, Живоглядов, Дуглас, Левин, Сарамутин, Катрич, Обольский.
«Бомбардир» предлагает вашему вниманию прямые видео– и текстовую трансляцию матча.