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    • Морозов, Миранчук и Панюков вызваны в молодежную сборную России

    Морозов, Миранчук и Панюков вызваны в молодежную сборную России

    Главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха обнародовал список игроков, вызванных для подготовки к отборочным матчам ЧЕ-2017 U-21 против Финляндии и Австрии.

    В список попали защитник Григорий Морозов и нападающий Андрей Панюков.

    Состав молодежной сборной России:

    Вратари: Антон Митрюшкин («Спартак»), Максим Рудаков («Зенит»), Александр Селихов («Амкар»);

    Защитники: Дмитрий Живоглядов, Григорий Морозов (оба – «Динамо»), Илья Зуев («Зенит»), Вячеслав Караваев («Яблонец», Чехия), Максим Куфтин («Строгино»), Виталий Лысцов («Бенфика», Португалия), Эльмир Набиуллин («Рубин»), Никита Чернов (ЦСКА);

    Полузащитники: Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук (оба – «Локомотив»), Александр Головин, Дмитрий Ефремов (оба – ЦСКА), Аяз Гулиев («Спартак» Москва), Алексей Евсеев («Зенит»), Роман Зобнин, Анатолий Катрич, Александр Ташаев (все – «Динамо»), Аршак Корян («Витесс», Голландия);

    Нападающие: Андрей Панюков («Атлантас», Литва), Рамиль Шейдаев («Рубин»).

    Источник: РФС

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    21.08.2015 13:33
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    Комментарии (2)
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    РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК
    1440157712
    ВПОЛНЕ БОЕСПОСОБНО!!!
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    ologreds
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