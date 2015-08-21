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    Солано: «Шансы с ЦСКА примерно равны»

    Тренер по физподготовке «Ростова» Юрий Солано поделился своим мнением о предстоящем поединка с ЦСКА в рамках шестого тура чемпионата России.

    «Матч конечно же будет сложным, но шансы команд оцениваю, как равные — 50 на 50. Мы знаем и сильные и слабые стороны противника, важно использовать свои задумки. Если учтем все слабые стороны москвичей, и воспользуемся своими моментами, можем рассчитывать на положительный результат. В ЦСКА собраны классные исполнители, но я не считаю, что в России есть клубы, которые на голову выше других. ЦСКА сильная команда, но исход зависит от нашей подготовленности к матчу», — подытожил Солано.

    Источник: ФК «Ростов»

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    21.08.2015 10:44
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    Комментарии (4)
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    Dj_CBEPXY
    1440151112
    ЦСКА сильнее Ростова, Ростов может расчитывать на победу только в том случае, если ЦСКА будет в плохой форме и допускать ошибки
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    bratskij
    1440152021
    Армейцы их и пешком сделают.
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    Doctor Klyde
    1440194648
    У Ростова коач элитный, если кто забыл. А Лёня будет качаться весь матч.
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    ologreds
    1694997350
    numo439729
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