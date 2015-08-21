Солано: «Шансы с ЦСКА примерно равны»

Тренер по физподготовке «Ростова» Юрий Солано поделился своим мнением о предстоящем поединка с ЦСКА в рамках шестого тура чемпионата России.

«Матч конечно же будет сложным, но шансы команд оцениваю, как равные — 50 на 50. Мы знаем и сильные и слабые стороны противника, важно использовать свои задумки. Если учтем все слабые стороны москвичей, и воспользуемся своими моментами, можем рассчитывать на положительный результат. В ЦСКА собраны классные исполнители, но я не считаю, что в России есть клубы, которые на голову выше других. ЦСКА сильная команда, но исход зависит от нашей подготовленности к матчу», — подытожил Солано.