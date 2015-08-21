Ребров: «Амкар» опасней ЦСКА»

В преддверии матча шестого тура РФПЛ, в котором столичный «Спартак» на выезде сыграет против пермского «Амкара», голкипер москвичей Артем Ребров поделился мыслями о сопернике.

«После дерби нас сейчас ждут непростые две игры, казалось бы, с соперником может быть рангом пониже, но я думаю с «Амкаром» будет тяжелее намного играть чем с ЦСКА. «Амкар» удачно начал сезон, показывает хороший футбол, очков они набрали, скажем так – достаточно много, так же синтетическое покрытие, да и в гостях с «Амкаром» играть всегда сложно», — сказал капитан «Спартака» Артем Ребров.