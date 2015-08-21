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    Ребров: «Амкар» опасней ЦСКА»

    В преддверии матча шестого тура РФПЛ, в котором столичный «Спартак» на выезде сыграет против пермского «Амкара», голкипер москвичей Артем Ребров поделился мыслями о сопернике.

    «После дерби нас сейчас ждут непростые две игры, казалось бы, с соперником может быть рангом пониже, но я думаю с «Амкаром» будет тяжелее намного играть чем с ЦСКА. «Амкар» удачно начал сезон, показывает хороший футбол, очков они набрали, скажем так – достаточно много, так же синтетическое покрытие, да и в гостях с «Амкаром» играть всегда сложно», — сказал капитан «Спартака» Артем Ребров.

    Источник: ФК «Спартак»

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    21.08.2015 10:32
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    Комментарии (21)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    генетик33
    1440151151
    бугого... теперь, если жыдко облажаюца, то опасне сопернег. А если выграют, то типа Амкар круче ЦСКА
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    Димон Алма-Ата
    1440152723
    Это ж надо так Спартак напугать, респект Амкар
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    cska-62
    1440152866
    "А ещё опаснее ЦСКА армавирское "Торпедо" с потрясающей результативностью и крепкой обороной!" - закончил свою мысль Артём Ребров.
    Ответить
    СПАРТАК1981
    1440155720
    Трус ваш зенит тренер которого после каждого матча жалуется на лимит.за.... уже ныть.
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    Серёга Зенитовец
    1440156390
    Совсем парня понесло!
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    Real chempion
    1440163683
    Да знаешь, все умеют... Наверно забыл историю с Кержаковым и Диканем. Другой вопрос, специально-ли это всё, попробуй, ответь на него.
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    Real chempion
    1440163749
    Комент для Зенит 2015. Тупарылый бОмбардир.
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    ФК Зенит всея Руси
    1440163861
    Болезнетворное влияние Спартака сказывается. Совершенно кукушечку снесло вратарю сектантов.
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    maksvalenok
    1440166806
    Для спама все опасны)))
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    ologreds
    1694997350
    numo439727
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