Калиниченко: «Переезд в Англию будет для Ярмоленко прыжком в стратосферу»

Экс-хавбек сборной московского «Спартака» Максим Калиниченко считает, что лидер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко давно созрел для того, чтобы выступать в Европе.

«Считаю, что Ярмоленко нужно переезжать в Европу. Я бы на его месте настаивал на этом. При всем уважении к болельщикам «Динамо», нужно понимать, что у Андрея есть шанс поиграть в лучшей лиге мира. И этот шанс нельзя упускать. За Ярмоленко в английской Премьер-лиге будут следить все болельщики и говорить: «Вот, это наш игрок, которого мы взрастили». Для самого Ярмоленко переезд в Англию будет скачком в стратосферу, в другой мир. Коноплянка ушел в другой мир — в Примеру и я этого же желаю Ярмоленко»,– сказал Калиниченко.

Напомним, что сегодня состоится решающий раунд переговоров «Эвертона» и «Динамо» по Ярмоленко в Монако.