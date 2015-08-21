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    • Калиниченко: «Переезд в Англию будет для Ярмоленко прыжком в стратосферу»

    Калиниченко: «Переезд в Англию будет для Ярмоленко прыжком в стратосферу»

    Экс-хавбек сборной московского «Спартака» Максим Калиниченко считает, что лидер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко давно созрел для того, чтобы выступать в Европе.

    «Считаю, что Ярмоленко нужно переезжать в Европу. Я бы на его месте настаивал на этом. При всем уважении к болельщикам «Динамо», нужно понимать, что у Андрея есть шанс поиграть в лучшей лиге мира. И этот шанс нельзя упускать. За Ярмоленко в английской Премьер-лиге будут следить все болельщики и говорить: «Вот, это наш игрок, которого мы взрастили». Для самого Ярмоленко переезд в Англию будет скачком в стратосферу, в другой мир. Коноплянка ушел в другой мир — в Примеру и я этого же желаю Ярмоленко»,– сказал Калиниченко.

    Напомним, что сегодня состоится решающий раунд переговоров «Эвертона» и «Динамо» по Ярмоленко в Монако.

    Источник: sport.ua

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    21.08.2015 10:17
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    Комментарии (2)
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    IVAN53
    1440142696
    да бегут, что бы, на бойню не забрали
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    ologreds
    1694997350
    numo439724
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