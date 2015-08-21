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    Мостовой: «Смолов – лучший российский нападающий»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой, комментируя победу «Краснодара» над «Зенитом» (2:0) в матче РФПЛ, назвал форварда «быков» Федора Смолова лучшим российским нападающим.

    «Чтобы нормально сыграть против лидера нужно, во-первых, перекрыть его ведущих игроков. Ну а во-вторых, – использовать свои козыри. У «быков» есть нормальные нападающие. Тот же Смолов, например, уже в прошлом сезоне проявил себя в «Урале». И сейчас является №1 среди российских нападающих. Полагаю, что именно на него будет сделана ставка в ближайшем отборочном матче против сборной Швеции, поскольку он может сыграть и в центре, и с краю. У Федора есть хорошая скорость, дриблинг, за счет чего он способен обыграть соперника», – сказал Мостовой.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    21.08.2015 08:27
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    Комментарии (32)
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    AleXXX 88
    1440151200
    из того,что есть,возможно и так
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    Александ1982
    1440152674
    среди дураков и полудурок гений!!!нет сейчас нормального нападающего в России
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    Атос
    1440153286
    Вот корки мочит Мостовой)))) я могу назвать десяток нападающих таких как Смолов и что все будут номер 1?)))
    Ответить
    ТОЛЬКО ФУТБОЛ
    1440154059
    МОЖЕТ ЕГО КАК И ДЗЮБУ В ПОЛУЗАЩИТУ ПЕРЕВЕЗТИ...НО НЕ МОЖЕТ НАПАДАЮЩИЙ ТАК МАЛО ЗАБИВАТЬ
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    Серёга Зенитовец
    1440156669
    Мостовой поменяй фамилию на Петросян
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    nitto
    1440163942
    Сборной России нужно играть по схеме 5-5-0, тогда шансы будут выйди из группы.
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    Каминский32
    1440169428
    Отличный юмор
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    НскМужик
    1440171886
    Краснодар в принципе лучшая команда ПЛ.
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    sochi-2013
    1440232991
    Пока только по потенциалу
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    ologreds
    1694997350
    numo439715
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