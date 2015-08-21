Джилардино договорился с «Палермо»

Нападающий «Гуанчжоу Эвергранд» Альберто Джилардино может вернуться в Италию. О договоренности с футболистом рассказал президент «Палермо» Маурицио Дзампарини.

«Альберто согласился перейти в «Палермо». Он согласовал условия контракта, а мы сейчас решаем последние вопросы с «Гуанчжоу», – порадовал поклонников клуба Дзампарини.

Президент также рассказал о других трансферных успехах и неудачах «Палермо».

«В последнее время я часто искал футболистов в Испании. За Серхио Араухо я предложил «Лас-Пальмасу» 12 миллионов евро, что очень много. Кроме того, мне удалось договориться с «Чезеной» по Грегору Дефрелю, однако игрок выбрал «Сассуоло», не знаю по какой причине».