Ди Мария может дебютировать за «ПСЖ» в пятницу

По словам главного тренера «ПСЖ» Лорана Блана, аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария может сыграть свой первый матч за парижан уже в эту пятницу против «Монпелье».

В этом вопросе пока нет определенности, так как новичок клуба продолжает восстановление от травмы подколенного сухожилия (тогда как нападающий Златан Ибрагимович испытывает проблемы с коленом), но оно идет хорошими темпами, и Ди Мария может быть включен в заявку на матч. Окончательное решение по поводу участия полузащитника в матче будет принято завтра.