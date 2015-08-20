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    Сарсания: «Кокориным интересуется ПСЖ»

    Бывший спортивный директор московского «Динамо» Константин Сарсания заявил, что нападающий клуба Александр Кокорин находится на карандаше у парижского «ПСЖ».

    «От своих знакомых, которые связаны с международным футбольным рынком, слышу, что «Манчестер Юнайтед» действительно заинтересован в приобретении Кокорина. Более того, его хотят видеть у себя и некоторые другие европейские клубы, в частности, «ПСЖ». Как будут дальше развиваться события, предсказать не берусь. Если будет предложение, которое устроит «Динамо», расставание вполне реально», – сказал он.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.08.2015 16:43
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    Комментарии (18)
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    Tibiks
    1440080785
    Создатели этих новостей ,качество употребляют! Респект
    Ответить
    AleXXX 88
    1440080826
    А Широковым Барселона интересовалась=)
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    Raider26
    1440084059
    Хороший вариант для кока
    Ответить
    Незарегистрированный поль
    1440085636
    Что же дальше придумают? Барселона борется с Реалом за Кокорина ! Вангую такие заголовки в прессе
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    suhow6
    1440085841
    снова здарова. смешно уже
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    NEOn13
    1440094270
    ни кому он не нужен , не надо Ля-Ля
    Ответить
    Серж24
    1440098605
    я конечно понимаю вашу...ненависть к нашим футболистам...но по факту я наблюдал за кокориным и в сборной и в динамо....и мое мнение на него очень редко играют...а футболист он очень хороший...лучший нап в россии это точно....если я не прав то скажите кто лучше?
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    Алекс1991
    1440100810
    Да замучили пускать слухи не МЮ не Тоттенхэму не ПСЖ он нафиг не нужен
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    Финт
    1440101286
    Бред,он в Росии может играть и то из за лимита,какой ПСЖ,какой Манчестер,очнитесь,он никакой нап и лентяй.
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    ologreds
    1694997354
    numo439658
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