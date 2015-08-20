Генеральный директор «Амкара»: «Все свои финансовые обязательства клуб непременно выполнит»

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин прокомментировал ситуацию по поводу запрета РФС на регистрацию новых игроков. У пермского клуба имеется просроченная задолженность по состоянию на 30 июня 2015 года.



«На сегодняшний день клуб полностью погасил задолженность по заработной плате, соответствующие документы были направлены в отдел лицензирования РФС. Для нас это самый важный момент, поскольку стабильность в данном вопросе очень важна для внутреннего фона в команде. Сейчас ведутся переговоры по реструктуризации остатка долга, если они увенчаются успехом в ближайшее время, то заявка для нас будет открыта. Но ситуация не критичная. Дело в том, что долги появились не спонтанно и не сегодня. На протяжении последних лет клуб жил по принципу «занять, чтобы погасить прошлые долги». Но это порождало только новые финансовые дыры. Сейчас мы решили пойти по другому пути. Мы не будем бросать все силы и средства на мгновенное погашение долгов. Все свои финансовые обязательства клуб непременно выполнит, но будет делать это постепенно.

Хочу заверить всех болельщиков: запрет на регистрацию новых игроков ни коим образом не влияет на трансферную политику «Амкара». Наша задача в межсезонье была не сохранить костяк команды, а усилиться точечно. Мы исправим финансовую ситуацию и уже к зимнему трансферному окну подойдeм без таких проблем и без риска очередных запретов», – сказал Резвухин.