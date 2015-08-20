Луческу:«Рапид» не зря собирает 45 тысяч на стадионе»

Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу прокомментировал победу своей команды над венским «Рапидом» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Мы знали, что «Рапид» – агрессивная команда, которая хорошо прессингует, поэтому держали мяч на половине поля соперника и пытались там организовывать наши атаки. Не думаю, что соперник больше контролировал мяч, самыми опасными моментами у них были угловые. У нас во втором тайме были шансы провести контратаки, но мы играли осторожно, чтобы сохранить счет.

Это очень важная победа, теперь мы знаем, что из себя представляет «Рапид». Он заслуженно занимает первое место в чемпионате Австрии и собирает на стадионе 45 тысяч зрителей. Шевчук совершил недопустимую ошибку в матче с «Днепром», за это он сейчас платит», – сказал Луческу.