Луческу: «Степаненко уехал в больницу»

Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу посетил пресс-конференцию после победного матча с «Рапидом» в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Беседа с журналистами началась с обсуждения травмы полузащитника Тараса Степаненко, которую тот получил в ходе матча. Футболист был унесен с поля на носилках.

«Тарас уехал в больницу. С ним находятся наши врачи. Попозже будем знать. Когда отвозили, он не чувствовал руку. Наверное, приличное столкновение».

Саму игру Луческу назвал жесткой и зрелищной.

«Жесткая игра с двух сторон. Было видно, что Рапид настроился. Сильные единоборства в середине поля. Но в целом получилась зрелищная и интересная для болельщиков игра. Мы имели преимущество в первом тайме, имели моменты. Пытались перенести нашу игру на половину поля «Рапида». В первом тайме имели преимущество в игровом плане. Во втором тайме «Рапид» вышел более настойчивым. Мы же сыграли без риска. Учитывая то, что нас ждет вторая игра, нам была нужна победа».

Также тренер «Шахтера» отметил недостаточную активность нападающего Александра Гладкого.

«Я большего ожидал от Гладкого. Он слишком статично вел себя. У него был хороший момент, но он с шести метров пробил во вратаря. Анализировать будем позже, сделаем выводы. Я доволен результатом».