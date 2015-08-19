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    • Ютто: «В услугах Кокорина заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

    Ютто: «В услугах Кокорина заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

    Французский футбольный агент Кристоф Ютто, который представляет интересы нападающего московского «Динамо» Александра Кокорина, заявил, что ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» по поводу трансфера российского футболиста.

    «На данный момент я работаю над трансфером Кокорина. В его услугах заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Есть все основания полагать, что игрок окажется в одном из этих клубов до 31 августа», – говорит Ютто.

    Источник в «Динамо» эту информацию подтверждает.

    «Динамо» действительно имеет предложения по Кокорину от ряда европейских клубов, и такой вариант является приоритетным. «Динамо» готово отпустить игрока, но только не в «Зенит», – комментирует источник.

    Источник: ТАСС

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    19.08.2015 20:51
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    Комментарии (58)
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    uyfallu
    1440041483
    да кому он нужен
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    Алекс1991
    1440042813
    а че не в барсу то в пару с лео)))
    Ответить
    Abuov_87
    1440043435
    вата)))
    Ответить
    NapaS
    1440048551
    даже агент понимает, что надо как-то пиарить своего подопечного, ибо он сам не способен не то что заявить о себе, а даже напомнить...
    Ответить
    Наш Зенит 99
    1440048775
    Нах он нам нужен
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    кошмарик
    1440049798
    во... в АПЛ появились вакансии гладильщиков шнурков и чистильщиков бутс???лига развивается,крепчает..
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    Igreks
    1440053389
    пиар своего подопечного это часть работи футбольных агентов. ничего странного.
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    Атос
    1440059384
    Сами то верят что в Англии Кокориным интересуются? Что только не напишут чтобы выгоднее продать Кокорина в Зенит)))
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    Шах и Мат
    1440076952
    Галустяну в ГазМяс.Ему нужна боксёрская груша.
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    ologreds
    1694997360
    numo439570
    Ответить
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