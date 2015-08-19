«Вест Хэм» покупает Сонга

Полузащитник "Барселоны" Александр Сонг, который в прошлом сезоне выступал за "Вест Хэм" на правах аренды, может перейти в английский клуб на постоянной основе.

Член правления "Вест Хэма" Дэвид Салливан заявил, что между лондонцами и каталонцами достигнута договоренность о полноценном трансфере Сонга. По словам Салливана, подписание произойдет, если футболист успешно пройдет медосмотр.

"У нас уже есть договорeнность о Сонге, которому предстоит медосмотр. Если он его пройдeт, мы его возьмeм. Нужно иметь в виду, что сейчас он травмирован. Но у нас есть время лишь до 1 сентября, чтобы принимать решения", — сказал по этому поводу Салливан.

В прошлом сезоне АПЛ Александр Сонг 28 раз выходил на поле и отметился тремя результативными передачами.