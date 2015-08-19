«МЮ» переключил свой интерес на вингера «Саутгемптона»

Полузащитник «Саутгемптона» Садио Мане попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы видят в 23-летнем вингере альтернативу испанскому нападающему Педро, которого не удалось заполучить в свои ряды. Отмечается, что сенегалец является более дешевым вариантом, но при этом все равно удовлетворяет все требования главного тренера «красных дьяволов» Луи Ван Гаала.

Мане в прошлом сезоне принял участие в 30 матчах английского чемпионата, забил 10 мячей, а также успел установить новый рекорд Премьер-Лиги, оформив самый быстрый хет-трик в истории в матче против «Астон Виллы».