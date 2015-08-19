Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    «МЮ» переключил свой интерес на вингера «Саутгемптона»

    Полузащитник «Саутгемптона» Садио Мане попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

    Манкунианцы видят в 23-летнем вингере альтернативу испанскому нападающему Педро, которого не удалось заполучить в свои ряды. Отмечается, что сенегалец является более дешевым вариантом, но при этом все равно удовлетворяет все требования главного тренера «красных дьяволов» Луи Ван Гаала.

    Мане в прошлом сезоне принял участие в 30 матчах английского чемпионата, забил 10 мячей, а также успел установить новый рекорд Премьер-Лиги, оформив самый быстрый хет-трик в истории в матче против «Астон Виллы».

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.08.2015 18:34
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Erka pazyl
    1440000811
    Гётце круче его бы
    Ответить
    dzvinka
    1440004991
    ну он получше каогото янга или Валенсии
    Ответить
    Фесс
    1440006096
    Меня такой трансфер порадует, например. У Мане большой потенциал. С Дэпаем могут круговерть устроить. Плюс Мата и Янузай.
    Ответить
    and_2303
    1440007171
    Ван Гаал, защиту укрепляй,на атаке не выедешь,Барса это показала уже
    Ответить
    ROONEY_1988
    1440063767
    хорош Мане
    Ответить
    ologreds
    1694997362
    numo439557
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+