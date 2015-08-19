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    «Ростов» получил из бюджета 100 миллионов

    Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области и футбольный клуб «Ростов» заключили договор о предоставлении субсидий из средств областного бюджета.

    На счета команды было переведено 100 миллионов рублей, возмещая часть затрат клуба на 2015 год для обеспечения участия команды в чемпионате России по футболу. Соглашение будет действовать до конца этого года.

    Смета расходов субсидии выглядит следующим образом:

    1. 23,367 млн рублей на тренировочные мероприятия.

    2. 3,4 млн рублей на заявочный и вступительный взносы.

    3. 43,655 млн рублей на приобретение игроков-профессионалов (трансферы).

    4. 3,307 млн рублей на медико-восстановительные мероприятия.

    5. 6,327 млн рублей — расходы на участие в соревнованиях.

    6. 928,637 тыс. рублей — расходы на услуги связи.

    7. 2,907 млн рублей — расходы по охране имущества.

    8. 4,117 млн рублей — расходы по коммунальным услугам.

    9. 11,99 млн рублей — расходы на закупку спортинвентаря и экипировку.

    Источник: Известия

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    19.08.2015 17:32
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    Комментарии (6)
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    почемучка
    1439995753
    А, как же бабушки пенсионерки?
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    azar80
    1440006668
    а области больше бабки неначто тратить как этим дармаедам отдавать
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    Goll-Futboll
    1440008136
    жесть ростов будет 12 или 15 и столько денег жесть , отмывание денег чистой воды!!!!
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    Sergh4
    1440009452
    Хорошо если хоть половина дойдет до места назначения!
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    ologreds
    1694997362
    numo439547
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