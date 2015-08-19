Бенитес: «Ковачич идеально подойдет команде»

Главный тренер мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес прокомментировал приобретение хорватского полузащитника Матео Ковачича, который перебрался в Мадрид из «Интера».

«Он очень качественный игрок. Команда испытывала недостаток и некоторые проблемы в этой позиции, когда Лука Модрич был травмирован. Он не типичный полузащитник, заточенный под оборону. Матео может выдвигаться вперед, он динамичен и очень хорошо владеет мячом. Этот игрок идеально подойдет «Реалу».

Будут ли еще приобретения? Я работаю с теми игроками, что у меня есть. Этот вопрос надо задавать руководству», – сказал испанский специалист.

