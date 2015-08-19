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    • Гамула о вылете ростовского СКА из высшей лиги в 1981 году: «Перепраздновали»

    Гамула о вылете ростовского СКА из высшей лиги в 1981 году: «Перепраздновали»

    Известный футболист и тренер Игорь Гамула рассказал, почему ростовский СКА в 1981 году после выигрыша Кубка СССР вылетел в первую лигу.

    «Я вспоминал, как мы в 81-м выиграли Кубок СССР – и в тот же год вылетели из высшей лиги! Знаете почему? Перепраздновали. Мы даже не хотели этих праздников – а люди требовали. Команда отказать не могла. Если игра в субботу, мы в среду едем в Сальск, Белую Калитву, Сулин… Ставим кубок на стол, сами рассаживаемся и рассказываем. Людей набивалось – по 10 – 15 тысяч. Потом банкет. Там бабахнем, здесь…

    Потом настает суббота . Первый тайм играем хорошо – на второй нас не хватает. Кто-то способен после банкета выкладываться, а кому-то здоровье не позволяет.

    Двадцать лет спустя я узнал, что некоторые наши футболисты еще и баловались нечистоплотным футболом. Как начали проигрывать, решил нас Федотов сплотить. Поехали на природу. Раки, рыба, уха… Красиво! Подразумевалось – без водки. Жены рядом, детишки бегают. Но какой же банкет без этого самого?

    Федотов нас всех проверял, но свинья-то грязь найдет. Объединились – я, Заваров, Славка Дегтярев, Юрка Пилипко и вратарь Радаев. С находчивостью у нас хорошо. К удочкам привязали по бутылке, закинули в Дон. Сидим, рыбу ловим. Федотов каждые пять минут ходит, контролирует.

    Только он в сторону – мы сразу: фьють… Одну вытягиваем, быстро разливаем на пятерых и дальше сидим. Федотов что-то почувствовал – полез по кустам. Потом поражался: “Ничего нет, а сидят косые!”

    Выиграли Кубок, на следующий день оставили нас в Москве. Делай, что хочешь. Потом собираемся на Ленинградском вокзале – Боже мой! Настоящая беда!

    Надо было видеть, в каком состоянии приползали. Смеху! Кого на тележке везут, кого ведут под руки. Но все “заряженные”, что-то к груди прижимают. Проводница перепугалась, чуть в вагоне от нас не закрылась. Весело!» – рассказал Гамула

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.08.2015 09:39
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    Комментарии (6)
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    Wilhelmson
    1439973463
    Зато сейчас нас уверяют, что в ссср такого не было
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    roman230582
    1439977807
    Судя по этой истории не зря вылетели
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    Totti11
    1439979561
    Гамулу зовут Игорь, набирайте квалифицированных писак. Стыдно!!!
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    Totti11
    1439986392
    Тупых твоя фамилия! Изначально ты писал Александр. Но молодец что исправил. Значит я не зря написал...........
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    ologreds
    1694997364
    numo439502
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