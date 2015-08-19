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    Луческу: «Уважаю «Рапид», но «Шахтер» должен побеждать»

    Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу накануне матча плей-офф Лиги чемпионов против венского «Рапида» сказал, что уважает соперника, но при этом его командадолжна обыгрывать австрийцев. Наставник «горняков» также отметил высокую результативность «Рапида».

    – Господин Луческу, вы сказали, что ко встрече с «Рапидом» нужно готовиться, как к игре с «Барселоной». Какие сильные стороны австрийской команды вы видите?
    – Все матчи Лиги чемпионов отличаются невероятной интенсивностью. Здесь часто результат определяется за счет того, кто лучше сконцентрирован, а не у кого больше мастерства. Плюс если команда обыгрывает такой клуб, как «Аякс», у которого большой опыт выступлений в Лиге чемпионов, то, наверное, у этого коллектива есть хорошие задатки для того, чтобы обыгрывать и другие сильные команды. Что же касается организации игры нашего завтрашнего соперника – я не стал бы говорить здесь на эту тему. Это команда, которая постоянно, практически в каждом матче забивает, но при этом и пропускает в свои ворота.

    – Вы тренировали «Рапид», но бухарестский. Возможно, у этих команд есть определенный дух? Венский «Рапид» в этом сезоне не проиграл ни одного матча, отыгрался с 0:2 в матче с «Аяксом»…
    – Да, я был тренером бухарестского «Рапида». Очень хорошо знаю настрой этих коллективов. Во всех странах «Рапид» очень популярен. В то же время эти команды поддерживает большое количество болельщиков! Игра «Рапида» характеризуется полной самоотдачей на поле. Наверное, это и требование болельщиков – чтобы их команды постоянно были в движении, бились за каждый момент, за каждый мяч и добивались положительного результата. Однозначно у нас будет тяжелый матч, я знаю об этом. С уважением отношусь к «Рапиду» и его футболистам. Но «Шахтер» должен выходить с поля в этой игре с победой.

    В двух последних матчах «Шахтер» не очень уверенно проводил концовки. В связи с этим не беспокоит ли вас общая готовность команды?
    – Проблема в концентрации внимания. В особенности это связано с опытными игроками. В поединке с «Ворсклой» был момент, когда мы могли вести с крупным счетом. С «Днепром» было три стопроцентных пенальти. Когда Лучкевич толкал Гладкого в спину. Также эпизоды с Феррейрой, Тейшейрой. Многое зависит от судьи и от того, как он интерпретирует моменты. В поединках с нашими непосредственными соперниками всегда ошибки судейства будут не в нашу пользу! «Шахтер» и сейчас является сильной командой, но приходится мириться с такими неприятными фактами. Просматривая игры в чемпионате, думаю, что кто-то не хочет, чтобы «Шахтер» продолжал побеждать. Мне очень сложно осуждать наших футболистов, когда в конце матча такое имеет место, причем приходится через подобные вещи проходить от игры к игре! Не хотел бы здесь об этом говорить, мы находимся в другой стране, которой это не касается.

    – Господин Луческу, сделали ли вы выводы после поражения от «Днепра» и отобразится ли это как-то на завтрашнем стартовом составе?
    – Это все вы увидите завтра на футбольном поле.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    19.08.2015 07:47
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Roman1988
    1439966098
    Почему донецкий Шахтер на этой недели играет с австрийским Рапидом, а на следующей недели с румынским Рапидом? Из-за того, что вы поменяли оболочку сайта, он лучше не станет.. проблема в другом...
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    борька
    1439966228
    шахтер пройдет рапид
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    tolyan-64
    1439971098
    Rapid-Shahtar 1:2.Go UKRAINE !!!
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    ologreds
    1694997366
    numo439493
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