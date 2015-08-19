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    • Валерий Газзаев: «Спортинг» ничего особенного не показал, ЦСКА по силам отыграться»

    Валерий Газзаев: «Спортинг» ничего особенного не показал, ЦСКА по силам отыграться»

    Заслуженный тренер России, бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев, под руководством которого десять лет назад армейцы обыграли «Спортинг» в финале Кубка УЕФА прокомментировал игру московского клуба в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов в Португалии.

    «В первые 20 минут, как обычно бывает в подобных матчах, хозяева обрушили на армейцев серию атак в расчете на быстрый гол, и он им удался. Однако затем до перерыва, считаю, игра шла по армейскому сценарию, чему подтверждение пенальти, к сожалению, незабитый, а затем и гол Думбяи. А вот после перерыва «Спортинг» имел неоспоримое территориальное и игровое преимущество, заставил ЦСКА уйти в оборону, позволяя ему проводить лишь редкие контратаки, которые, тем не менее, пару раз могли завершиться голами.

    «Спортинг» – неплохая команда, но ничего особенного не показал, и к числу европейских грандов я бы его не отнес. Счет 1:2 в гостях достаточно приемлемый, и в ответном матче ЦСКА по силам отыграться и пройти в групповой турнир Лиги чемпионов», – сказал Газзаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.08.2015 07:18
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    Комментарии (17)
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    VIPded
    1439966747
    Будем надеяться на Химки... Успеха ЦСКА!!!
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    Слуцкий
    1439968444
    ребята пенальти надо забивать!если б забили игра пошла и мы 100% выиграли так как сбили бы темп спортинга без которого спортинг не спортинг и навязали свою игру,но что гадать давайте смотреть матч в химках уверен мы победим это точно хоть 3:2 но победим я знаю
    Ответить
    джон базелон
    1439971755
    Желаю ЦСКА пройти дальше,но на мой взгляд,Спортинг превзошел армейцев по всем показателям(в данном матче)
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    Pravdin_V
    1439973728
    Ну, если Маццолени будет судить, то конечно пройдут)
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    OLESOCC
    1439974015
    Дядя Валера, а ты футбол-то смотрел?!.
    Ответить
    За Спартак1922
    1439975131
    Думбяи)))) В каждой новости по две-три ошибки стабильно)) Бомбардиры, мля
    Ответить
    Totti11
    1439986720
    Края сильно валились, да и Сейду надо было забивать не один мяч. В общем нормально получилось. Посмотрим в ответке...
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    ФК Зенит всея Руси
    1439989561
    Совмещать должности у Слуцкого не получится. Ну попробует для начала, но это не имеет перспектив. Значит - Газзаев выглядит вполне вероятной заменой ГТ в ЦСКА.
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    Spark333
    1440058998
    Спортинг ниочем,в Химках мы развалим их!!!3:0 минимум
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    ologreds
    1694997366
    numo439490
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