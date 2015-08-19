Валерий Газзаев: «Спортинг» ничего особенного не показал, ЦСКА по силам отыграться»

Заслуженный тренер России, бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев, под руководством которого десять лет назад армейцы обыграли «Спортинг» в финале Кубка УЕФА прокомментировал игру московского клуба в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов в Португалии.

«В первые 20 минут, как обычно бывает в подобных матчах, хозяева обрушили на армейцев серию атак в расчете на быстрый гол, и он им удался. Однако затем до перерыва, считаю, игра шла по армейскому сценарию, чему подтверждение пенальти, к сожалению, незабитый, а затем и гол Думбяи. А вот после перерыва «Спортинг» имел неоспоримое территориальное и игровое преимущество, заставил ЦСКА уйти в оборону, позволяя ему проводить лишь редкие контратаки, которые, тем не менее, пару раз могли завершиться голами.

«Спортинг» – неплохая команда, но ничего особенного не показал, и к числу европейских грандов я бы его не отнес. Счет 1:2 в гостях достаточно приемлемый, и в ответном матче ЦСКА по силам отыграться и пройти в групповой турнир Лиги чемпионов», – сказал Газзаев.