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    Ван Гаал: «Я готов расцеловать Депая»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал рассказал о победе своей команды победы над «Брюгге» (3:1) в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

    «Гол Феллайни изменил представление о матче, потому что с результатом 2:1 было бы намного сложнее. Мы создали множество моментов и заслужили большего.

    Я очень рад за Мемфиса, ему был нужен такой матч. Сегодня его просто хочется расцеловать.

    Я уже говорил, что это лишь вопрос времени. Надеюсь, он продолжит прогрессировать, но ему сложно. Депаю всего 21 год, он отыграл всего два сезона за ПСВ. Но я в нем уверен – и сегодня он забил два гола и отдал блестящий пас на третий гол, это был фантастический кросс», – сказал ван Гаал.

    Источник: Goal.com

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    19.08.2015 06:35
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    Комментарии (6)
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    Fc_Baikal
    1439955819
    Фу. Гомик чтоль,Луи? Целовать то зачем.
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    Maga Ingush
    1439958276
    Красава депай
    Ответить
    SUAREZ13
    1439964541
    Депай-молодчина! Классная игра!
    Ответить
    man_utd1
    1439988661
    молочь Депай
    Ответить
    arsen666
    1440014329
    походу единственный удачный трансфер ЛВГ
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    ologreds
    1694997366
    numo439486
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