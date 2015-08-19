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    • Бубнов: «ЦСКА все равно остается фаворитом противостояния»

    Бубнов: «ЦСКА все равно остается фаворитом противостояния»

    Известный в прошлом футболист, ныне аналитик Александр Бубнов подвел итог прошедшего первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов между ЦСКА и португальским «Спортингом».

    «Обидно, что ЦСКА пропустил в концовке, когда сил у команды уже не осталось. Вымотались в дерби со «Спартаком» и на последний отрезок футболистов не хватило. Хорошо, что тот матч перенесли на пятницу. Если бы играли в субботу, было бы еще хуже. Несмотря на поражение, считаю ЦСКА фаворитом перед ответной игрой. Как минимум один гол забить должны. Игра «Спортинга» в обороне меня не впечатлила. Если бы Сейду Думбия был в форме и имел большей игровой практики, он реализовал бы свои многочисленные моменты. Удивительно, как ему дали бить пенальти? Человек на предсезонке почти не играл, со «Спартаком» вышел на полчаса, видно же, что еще не набрал тонус».

    Напомним, в итоге армейцы уступили со счетом 1:2.

    Источник: Sportbox.ru

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    19.08.2015 01:59
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    sour12
    1439945326
    на пенальти надо наигрывать кого то кто всегда в составе и кто поменьше бегает и удар более менее поставлен и нервы впорядке.
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    Талгарбек
    1439958617
    Наши спецы не замечают в игре ЦСКА неуверенную игру обороны и вратаря защитника разрешают португальцам работать флангами на подступах почему то бегут к своим воротам вместо того чтоб отбирать мяч действуют скученно иногда в панике отбивают мяч на соперника Муса и Думбия оказались под сильным прессингом а нападение у Спортинга прекрасно организовано фактор чужого поля на них не влияет думаю в Москве 2-2 дальше пройдет Спортинг
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    Niepel
    1439963111
    ЦСКА проиграл по игре. Боюсь, что Бубнов ошибается. "Спортинг" пройдёт дальше!
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    борька
    1439966884
    бубнов прав
    Ответить
    firewing
    1439968220
    Фаворит виден по игре. Пока ЦСКА не тянет на фаворита - шансы 50 на 50.
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    ologreds
    1694997366
    numo439482
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