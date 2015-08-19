Депай: «Хотел оформить хет-трик»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай высказал мнение о прошедшем первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге».

«Конечно, я счастлив, что мне удалось забить, а «МЮ» в итоге добился успеха. Теперь нам предстоит отправиться в Брюгге и завершить работу. Для нас было очень важно забить третий гол, хоть я и немного разочарован, что сделал это не сам – очень хотелось оформить хет-трик. Мне понравилось забивать на «Олд Траффорд».

Напомним, в итоге «МЮ» одержал победу со счетом 3:1.